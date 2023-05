W Świnoujściu na latarni morskiej powiewa największa na świecie flaga.

By ją zobaczyć, przy nabrzeżu zebrały się tłumy. Biało-czerwona na szczycie latarni zakłopotała w samo południe.Ten moment podziwiali także państwo Ewa i Sławomir Nowakowscy, w których zakładzie krawieckim flaga została uszyta.- Satysfakcja jest bardzo duża, ale większy był strach. Strach, czy to wszystko wyjdzie, wypali, czy warunki pogodowe będą sprzyjające, czy nic się po drodze nie stanie... - Dopiero w momencie, jak zawiśnie, jak ją wiatr weźmie w obroty to jest ładny widok. - Za każdym razem jest łezka wzruszenia - mówili.Do latarni do 7 mają można bezpłatnie dopłynąć statkiem wycieczkowym.