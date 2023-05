"Każdy może ponieść Biało-czerwoną, każdy może ponieść Polskę" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Podniesienie flagi na maszt, pokaz musztry paradnej i odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Wojskową ze Świnoujścia - tak wyglądały obchody Dnia Flagi w Międzyzdrojach.

W Alei Gwiazd przy promenadzie zebrał się tłum mieszkańców i turystów machający chorągiewkami w biało-czerwonych barwach.- Każdy, kto widzi Biało-czerwoną, słyszy Mazurka Dąbrowskiego, kto widzi polski herb w sercu czuje się mocniej poruszony. Zachowajmy to poruszenie na dłużej, niż jeden dzień - przypominał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.- Dzień dzisiejszy to nie tylko bicie rekordu długości naszych barw narodowych, ale także żądanie, które powinno pójść w Polskę, aby naszym barwom przywrócić treść historyczną - zaznaczył Leszek Rodziewicz, inicjator ustanowienia 2 maja Dniem Flagi RP.To święto Polaków dumnych z biało-czerwonej flagi - dodał Leszek Dobrzyński, poseł PiS.- Każdy może ponieść Biało-czerwoną, każdy może ponieść Polskę. To tak, jak kiedyś powiedział Marszałek-Senior, Kornel Morawiecki, że "Poniesiemy Polskę". I w ten sposób niesiemy - powiedział.Dzień Flagi RP to święto ustanowione w 2004 roku. Tego samego dnia - 2 maja- obchodzony jest też Dzień Polonii i Polaków za Granicą.