Najmłodszy pszczelarz rozpoczyna słodki sezon [ZDJĘCIA]

Ma pół miliona pszczół i coraz więcej uli - 40 kilogramów miodu zebrać może tego lata najmłodszy zachodniopomorski pszczelarz. Franciszek Bandura właśnie rozszerza swoją pasiekę.

Obecnie nastolatek przygotowuje się do sezonu miodobrania.- Dwa lata temu posiadałem 15 rodzin pszczelich; teraz mam ich 20. Powiększenie pasieki daje większą ilość miodu i możliwość spełniania swojego hobby. Moja praca jest bardzo pożyteczna dla ogółu, gdyż 90 procent owoców i warzyw jest zapylana przez pszczoły. Teraz mamy maj, sezon już się rozpoczął, ale to teraz trwają wszystkie przygotowania mające na celu przygotować do sezonu dobrą kondycję pszczelą. Już teraz kwitnie wierzba, około 15 maja chciałbym pozyskać miód wierzbowy - zapowiedział.Najmłodszy zachodniopomorski pszczelarz posiada swoje pasieki między innymi w Policach, w Dębostrowie oraz na szczecińskim Dunikowie i Świerczewie.