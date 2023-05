Roztańczone Wały Chrobrego na święto Konstytucji 3 Maja [WIDEO, ZDJĘCIA]

Tańcem narodowym rozpoczęli świętowanie na Wałach Chrobrego w Szczecinie. Poloneza na święto Konstytucji 3 Maja zatańczyli Zespół Tańca i Śpiewu Szczecinianie oraz wojewoda zachodniopomorski.

Choć czasu na trening nie było, to udało się bezbłędnie zaprezentować wszystkie figury. Takie jak ustawienie czwórkami, taniec w kole, wąż, spirala, mijanka, tunel czy korowód.- Była to ogromna przyjemność zatańczyć w pierwszej parze z panem wojewodą poloneza i tak rozpocząć to piękne świętowanie tego wyjątkowego dnia - podkreśla Ewa Kamińska, zespół Pieśni i Tańca Szczecinianie.- Myślę, że poloneza wszyscy mamy we krwi, jest on w naszych genach - dodaje Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski.- Bardzo mi się podobało, to było piękne rozpoczęcie tego święta - podsumowała jedna z uczestniczek.Sejm Czteroletni uchwalił Konstytucje 232 lata temu. Była to pierwsza ustawa zasadnicza w Europie, druga na świecie.