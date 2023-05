Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Główne uroczystości odbędą się w Paryżu. Wezmą w nich udział przedstawiciele organizacji polonijnych oraz polscy dyplomaci.

Uroczystości rozpoczną się wieczorem w kościele pod Wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. To najstarsza polska parafia w Paryżu. Zostanie tam odprawiona msza święta w intencji Ojczyzny, z udziałem przedstawicieli polskiej ambasady, oraz wielu organizacji polonijnych i środowisk patriotycznych.



Dalsza część obchodów odbędzie się pod pomnikiem Adama Mickiewicza, znajdującym się w ogrodzie erewańskim w centrum stolicy, przy moście Alma. To jedno z najważniejszych miejsc dla Polonii w Paryżu, które upamiętnia historyczne powiązania polsko-francuskie. Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Polski we Francji Jan Emeryk Rościszewski złoży tam wieniec. Planowany jest też występ polonijnego chóru i śpiewanie pieśni patriotycznych.