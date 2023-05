Święto Narodowe 3-go Maja. Bez polityki się nie obyło... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Święto Konstytucji 3-go Maja, a w tle polityczny atak. Tak było w Szczecinie przed Pomnikiem Czynu Polaków. Podczas przemówienia marszałek województwa nakłaniał do refleksji na temat praworządności i stosunków z Unią Europejską.

Dokąd zmierzamy - pytał Olgierd Geblewicz. - Gdzie jesteśmy, dokąd zmierzają sprawy Polski. Dlaczego nie korzystamy w pełni z naszej przynależności do Wspólnoty Europejskiej, tylko dlatego, że mamy problemy z praworządnością.Przykre, że marszałek nie potrafił się powstrzymać od bieżącej walki politycznej podczas święta, które ma łączyć - odpowiadał poseł Prawa i Sprawiedliwości Leszek Dobrzyński.- Równie dobrze możemy wspominając Konstytucję 3 maja, przypominać, że był to również głos przeciwko tym, którzy wówczas już podnieśli hasło "ulica i zagranica", tych którzy stworzyli Konfederację targowicką, którzy zwrócili się do obcych mocarzy, o to, żeby zadbali o porządek w Polsce, z resztą według nich, ten porządek został naruszony.Na koniec uroczystości na Jasnych Błoniach modlitwę w intencji jedności Polaków oraz ofiar poległy w walce o wolną Polskę odmówił proboszcz parafii św. Rodziny w Szczecinieks. Krzysztof Cichal.