Biało-czerwona kawalkada na ulicach Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Biało-czerwona kawalkada przejechała ulicami Szczecina. To patriotyczna akcja polityków Prawa i Sprawiedliwości z okazji święta Konstytucji 3 Maja.

Kolumna 50 aut wyruszyła z pl. Armii Krajowej przy magistracie i głównymi arteriami miasta przejechała na Ku Słońcu do Szkół Salezjańskich, gdzie obędzie się grill i patriotyczne śpiewanie.- Dajemy świadectwo, że mamy piękne polskie symbole - mówi poseł PiS Artur Szałabawka: - Wiwatujemy i namawiamy do sięgnięcia do historii, abyśmy nigdy nie zapominali o tym, że jako kraj byliśmy jednym z pierwszych, który miał konstytucję na prawdziwym demokratycznym poziomie.Akcja odbywa się od 2004 roku.