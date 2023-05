Majówka u Księcia Bogusława X [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Jak wyglądało pierwsze spotkanie Bogusława X Wielkiego z Anną Jagiellonką – można było zobaczyć w środę na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie.

Widowisko historyczne zorganizowano z okazji Roku Księcia Bogusława X Wielkiego.

Na dziedzińcu zamku odtworzono między innymi scenę ślubu z córką polskiego króla Kazimierza Jagiellończyka, ale także ich późniejsze losy.



- Żywa lekcja historii powinna być wpisana na stałe w kanon nauczania. - Nie mieliśmy wiedzy na ten temat, kiedyś można było o tym przeczytać tylko w książkach, ale to nie to samo co na żywo. - Jest przepięknie, bardzo mi się podoba brać udział w takich wydarzeniach - mówili uczestnicy.



Bogusław X Wielki i Anna Jagiellonka wzięli ślub w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie dokładnie 2 lutego 1491 roku.