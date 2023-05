Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Ukradła alkohol w szczecińskim markecie, dodatkowo była poszukiwana przez policję. Pecha miała 39-latka z Dolnego Śląska.

Do zdarzenia doszło w sklepie w centrum miasta. Kobieta ukradła dwa piwa o wartości 9 złotych, policję wezwał personel.



Podczas interwencji funkcjonariusze sprawdzili jej dane w systemach informatycznych i okazało się, że jest poszukiwana do odbycia kary 15 dni więzienia. Trafiła do aresztu.



Za kradzież piwa została ukarana mandatem w wysokości 300 złotych.