Obchody Narodowego Święta 3-go Maja w Stargardzie [ZDJĘCIA]

Od złożenia kwiatów pod pomnikiem Stargardzianie Ojczyźnie rozpoczęły się obchody Narodowego Święta 3-go Maja.

Z udziałem asysty kompanii Garnizonu Stargard kwiaty pod pomnikiem złożyli przedstawiciele władz miasta i powiatu, radni oraz delegacje służb mundurowych.Następnie uczestnicy majowych uroczystości przeszli do stargardzkiej Kolegiaty, gdzie celebrowano mszę w intencji Ojczyzny.Ks. Janusz Posadzy, proboszcz kolegiackiej parafii w swojej homilii przypomniał, że to już kolejny rok, gdy nasze narodowe święto obchodzimy w cieniu wojny za wschodnią granicą. - Naiwność wielu przywódców europejskich i iluzje pokoju opartego na gazociągach przysłoniły oczy, że ten wielki czerwony pająk ze wschodu, tka siec zależności i podporządkowania.Odniósł się również do ataków na Jana Pawła II.- Czy jesteś dumna Maryjo z tych, którzy, przy pomocy manipulacji, uproszczeń, interpretacji zdarzeń historycznych oraz zwykłej zaciętości walczy z kościołem, pragnąc zdyskredytować Ojca Świętego - Jana Pawła II, ojca narodu - dodał Ks. Janusz Posadzy.Kolejna część majowych uroczystości rozpoczęła się już na Rynku Starego Miasta. Tam odbył się apel jednostek Garnizonu Stargard zwieńczony defiladą i pokazem sprzętu wojskowego.