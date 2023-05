Nowe zasady zdawania matury poprawkowej [WIDEO]

W tym roku zmiana dotyczy m.in. sposobu przystępowania do egzaminu poprawkowego.

W przypadku niezaliczenia jednego z przedmiotów obowiązywać będzie konieczność złożenia stosownego wniosku - mówi Katarzyna Koszewska, zachodniopomorski kurator oświaty.- W momencie ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego uczeń ma 7 dni na złożenie wniosku do dyrektora swojej szkoły macierzystej o egzamin poprawkowy. Jeżeli wyniki uczniowie otrzymają 7 lipca, to do 14 lipca muszą złożyć taki wniosek do dyrektora swojej szkoły o możliwość zdawania egzaminu poprawkowego - tłumaczy Koszewska.Równo o godz. 9.00 maturzyści przystąpili do egzaminu pisemnego z języka polskiego. Egzamin poprawkowy czeka uczniów w sierpniu. Wyniki egzaminów poprawkowych uczniowie poznają 8 września.