"Nawozów nie zabraknie, ale raczej nie można liczyć na gwałtowne obniżki cen"

Sytuację na rynku opisywał w "Rozmowach pod Krawatem" prezes Zakładów Chemicznych Police - jednego z największych producentów nawozów.

Mariusz Grab zapewniał, że Zakłady mają zapas nawozów, nie grozi nam więc powtórka sprzed roku, kiedy po rosyjskiej napaści na Ukrainę magazyny zaczęły świecić pustkami.Zaznaczył jednak, że o niższe stawki będzie trudno z powodu utrzymujących się wysokich cen składników potrzebnych do ich produkcji.- Ceny surowców dalej utrzymują się na wysokich poziomach. To ma oczywiście przełożenie na ceny finalnych produktów. W pół roku dokonaliśmy już trzech obniżek, natomiast musimy patrzeć, że jeżeli chodzi o nawozy wieloskładnikowe ceny surowców jednak się utrzymują. To będzie miało przez jakiś czas przełożenie na ceny produktów - zaznaczył.Przypomnijmy, że skaczące ceny tego towaru były jedną z przyczyn rolniczego protestu, który odbywał się w Szczecinie.Rząd z powodu wysokich cen zapowiedział wprowadzenie dopłat do nawozów dla rolników.