Kibic Pogoni chce zawalczyć o swoje życie. Możesz mu pomóc!

Kibic Pogoni i dziennikarz ze Szczecina potrzebuje pomocy. Bartosz Ślusarski walczy z nowotworem. Szkliwiak to przeciwnik trudny, ale można go pokonać.

"Nie chcę się poddać" - pisze w organizowanej zbiórce fanatyk Portowców.Ślusarski prowadzi portal DumaPomorza.pl. Wielokrotnie był gościem Radia Szczecin,m.in. wspólnie organizowaliśmy studio w trakcie meczu Pogoni z Lechem.Portowiec o swojej sytuacji poinformował na Twitterze. Jak napisał, ma raka żuchwy. Sama operacja jego wycięcia jest refundowana przez NFZ. Natomiast wcześniej trzeba przygotować się do operacji i rehabilitacje po zabiegu, co kosztuje... Przede wszystkim chodzi o leczenie ortodontyczne, a także wstawienie implantów zębów. Potrzeba na to 70 tysięcy złotych.Pomóc Bartoszowi można tutaj