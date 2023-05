Klasyki na egzaminie. Pierwszy dzień matur już za uczniami [WIDEO, ZDJĘCIA]

W piątek czas na języki obce, a w poniedziałek - matematyka.

"Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego i wiersz "Mogę" Ewy Lipskiej to teksty, z którymi zmierzyli się tegoroczni maturzyści na egzaminie z języka polskiego.Wśród uczniów panują mieszane nastroje przed kolejnymi dniami matur.- Pewny jestem, zero stresu. Matematykę trochę powtórzę, najgorszy ten polski. - Już teraz z górki dla mnie. Reszta wydaje się prostsza. - Najtrudniejsze przede mną, jestem z klasy humanistycznej, czyli ten polski podstawowy był taki miły, łatwy wstęp, najbardziej boję się matematyki i polskiego rozszerzonego - deklarują maturzyści.Każdy z uczniów poza tymi trzema egzaminami musi przystąpić do jednego z egzaminów na poziomie rozszerzonym z wybranego przedmiotu oraz egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik potwierdził, że nie ma przesłanek do unieważnienia matury w jakimś miejscu w związku, na przykład z przeciekami.