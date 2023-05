Świętego Floriana - strażacy obchodzą swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]

Międzynarodowy Dzień Strażaka. Z tej okazji wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki odwiedził strażaków pełniących służbę w Komendzie Wojewódzkiej w Szczecinie. Straż nie jest już tylko formacją służącą do gaszenia pożarów, pomagają w wielu nieprzewidzianych sytuacjach - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki.

- Widzimy to teraz w sposób szczególny, różnego rodzaju kryzysów, najpierw covida, szczepień, wojny na Ukrainie, przyjmowania uchodźców, w naszej kryzysowej sytuacji na Odrze, przechodzących wichur przez nasze województwo - tam wszędzie są strażacy - mówi Bogucki.Dla nas jest to dzień trochę inny niż reszta, ale na zbytnie świętowanie nie ma czasu, gdyż normalnie pracujemy - mówi Tomasz Kubiak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie.- Taki specyficzny dzień, czwarty maja, wszyscy wiemy o tym, ale jak przychodzi ta data, to z jednej strony jest duma, że mam swoje święto a z drugiej strony, jest to dzień codzienny służby.Międzynarodowy Dzień Strażaka obchodzony jest czwartego maja, we wspomnienie Świętego Floriana.