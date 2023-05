Majówka nad morzem, tłumy turystów odwiedziły Kołobrzeg

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Jaka była majówka nad Bałtykiem? Takich tłumów nad morzem w tym roku jeszcze nie obserwowano. Większość turystów zdecydowała się już na powrót do domu.

Kołobrzeg przeżywał największy w tym roku najazd turystów. Takich tłumów nie było, ani w zimowe ferie, ani w święta wielkanocne. Obiekty noclegowe wypełniły się gośćmi, a promienie słońca sprawiły, że przyjezdni ruszyli na nadmorskie promenady i na samą plażę. Jak mówili spacerujący w okolicach kołobrzeskiego molo, nie przeszkadza im nawet fakt, że wypoczynek nad morzem nie należy do najtańszych.



- Ogólnie to nie są niskie ceny. - Czy jest drogo? Powiedziałbym, że pół na pół, jeśli chodzi o polskie morze, to faktycznie jest drogo, ale czy Kołobrzeg jest droższy od innych miast? Nie powiedziałbym. Mielno jest o wiele droższe od Kołobrzegu. - Jest drogo, rozejrzałyśmy się za pamiątkami, ale co stoisko to inna cena - mówią wczasowicze.



Większość majówkowych turystów już opuściła Kołobrzeg. Niewielka część zdecydowała się przedłużyć wypoczynek aż do kolejnego weekendu. Ci z pewnością nie będą żałować. Prognozy pogody wskazują, że temperatury ponownie przekroczą 15 stopni Celsjusza, a to oznacza kolejny udany weekend nad polskim morzem.