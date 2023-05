Do Turcji i Bułgarii dolecimy z Goleniowa. Plany lotniska na wakacje

W ramach czarterów wakacyjnych Port Lotniczy Szczecin-Goleniów obsłuży w tym roku 46 tysięcy pasażerów. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

3 czerwca ruszy sezon czarterów na lotnisku w Goleniowie - władze portu zdradzają szczegóły połączeń. Sezon po raz pierwszy będzie tak długi; potrwa 4,5 miesiąca.

Z Goleniowa polecimy - tak jak w poprzednim sezonie - do Antalyi w Turcji. Jest także nowość, czyli Burgas w Bułgarii. Lotnisko podało pełną rozpiskę lotów.



Do Turcji loty będą odbywać się w środy i soboty - zrealizują je cztery biura podróży. Z kolei do Bułgarii dolecimy we wtorki, a organizacją zajmą się trzy firmy.



To między innymi dzięki temu, że czartery do Turcji okazały się hitem poprzedniego sezonu.



- Tour-operatorzy podjęli decyzję o wprowadzeniu od nas "czterech Turcji" w tygodniu, czyli 800 osób tygodniowo korzystało z naszego lotniska na połączeniu Szczecin-Antalya-Szczecin co jest naprawdę super wynikiem i dobrym prognostykiem przed kolejnym sezonem - mówi Krzysztof Domagalski, rzecznik podszczecińskiego portu.



