Nożownik z Kołobrzegu trafił do aresztu

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

18-latek z Kołobrzegu z zarzutem zabójstwa. Patryk P. trafił już do aresztu, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

Do tego zdarzenia doszło w nocy z 2 na 3 maja. Do 21-latka stojącego wraz z grupą znajomych przed jednym z bloków przy ul. Wojska Polskiego podszedł 18-latek, który miał zaatakować go nożem. Ryszard Gąsiorowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej z Koszalina mówi, że w piątek Patryk P. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.



- Działając bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia pokrzywdzonego, czterokrotnie uderzył go ostrym narzędziem w klatkę piersiową, powodując u pokrzywdzonego obrażenia ciała, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu - mówi Gąsiorowski.



Ofiara napastnika trafiła do kołobrzeskiego szpitala. Nożownik został zatrzymany dzień po zdarzeniu. Zgodnie z decyzją sądu najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara od 8 lat pozbawienia wolności do dożywocia.