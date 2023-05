Wsparcie dla OSP w Stuchowie. "Rząd inwestuje w bezpieczeństwo Polaków" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jest nowa remiza, będzie nowy wóz dla OSP w Stuchowie. Właśnie tam odbyły się dziś obchody Dnia Strażaka w powiecie kamieńskim.

I tak, po 50 latach druhowie przeprowadzili się ze starych garaży do nowego budynku.



Ale jak podkreślał prezes OSP Tomasz Szwech w Stuchowie, trzeba jeszcze wymienić 40-letniego Stara: - Będziemy bardziej mobilni, będziemy mieli większą gotowość bojową i będziemy mogli szybciej, profesjonalniej udzielać pomocy. Zazwyczaj wśród interwencji najwięcej jest pożarów lasów i traw. Ostatnio był jednak pożar domu u kolegi strażaka, bo zapalił się mu piec. Czasem też wzywają nas choćby do kotów na drzewach...



Remiza powstała, dzięki środkom z rządowego programu wsparcia dla terenów popegeerowskich, o które wnioskowała gmina.



- Będzie też wsparcie do zakupu nowego wozu - gwarantował poseł Prawa i Sprawiedliwości Artur Szałabawka: - Polski rząd bardzo inwestuje w bezpieczeństwo Polaków, przede wszystkim... A teraz trzeba wziąć pod uwagę, że straże pożarne wpisują się w system bezpieczeństwa państwa w sposób jednoznaczny. Czasy mamy bardzo ciężkie, wyzwania przeogromne - zmiany klimatyczne, wojna za naszymi granicami... Bezpieczeństwo jest najważniejsze i nie możemy się zatrzymywać w dofinansowywaniu i we wspieraniu Ochotniczej Straży Pożarnej i Państwowej Straży Pożarnej.



Koszt nowej remizy dla OSP w Stuchowie to pół miliona złotych. A warto dodać, że rząd przeznaczył też ponad 20 milionów na budowę nowej jednostki w powiecie kamieńskim w Międzyzdrojach.