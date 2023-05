OSP w Mostkowie ma nowy sprzęt. "Tu nie są ważne podziały polityczne" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Quad kosztował 80 tysięcy złotych. Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Barlinek ma najwięcej ścieżek rowerowych i szlaków nordic walking na Pomorzu Zachodnim. Brakowało jednak sprzętu, który gwarantowałby tam bezpieczeństwo.

Brakowało, bo od dziś jednostka OSP w Mostkowie - które przecina ścieżka z Barlinka do Myśliborza - dostała nowego quada wraz z noszami na przyczepie: pojemność silnika to 700 centymetrów sześciennych, moc: 40 koni mechanicznych i napęd na cztery koła.



- Jest to naprawdę mocna maszyna. Przyda się na pewno, bo na ścieżkę rowerową nie wjedziemy ciężkim autem. Quadem łatwiej będzie się można dostać do poszkodowanego - mówi Matuesz Urban z OSP w Mostkowie.



Quad został kupiony za pieniądze z budżetu obywatelskiego. Wcześniej z MSWiA do Mostkowa trafiły pieniądze na pralnice, a Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska sfinansował remont remizy.



Straż pożarna w Polsce się zmienia - ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości, Leszek Dobrzyński.



- A wszystko to dzieje się dzięki wielkiemu współdziałaniu wielu osób, bo to jest coś - jak widać - co jednoczy Polaków. To jest naprawdę fenomen, gdzie nie są ważne podziały polityczne, podziały światopoglądowe... Ważne jest, że można działać razem i te działania przyniosą sukces - podkreślił.



