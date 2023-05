Koszalin: oddział neurologii ma zostać zawieszony

Fot. Tomasz Duklanowski [Radio Szczecin/ Archiwum]

Od 1 czerwca oddział neurologii ma zostać zawieszony w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie.

Wniosek w tej sprawie władze placówki skierowały do wojewody zachodniopomorskiego. Jak poinformowała Marzena Sutryk, rzeczniczka szpitala, powodem są braki kadrowe. Część pracujących do tej pory na oddziale neurologii lekarzy poinformowało, że od 1 czerwca nie przedłuża swoich kontraktów.



Jeśli wojewoda wyrazi zgodę na zawieszenie pracy oddziału neurologii w Koszalinie - już od 15 maja szpital przestanie przyjmować nowych pacjentów - informuje Marzena Sutryk, rzeczniczka placówki.



W tej chwili w województwie zachodniopomorskim działa sześć oddziałów neurologicznych. W tym tylko trzy poza Szczecinem. Jak powiedziała doktor Anna Bajer-Czajkowska, konsultantka do spraw neurologii wojewody zachodniopomorskiego, napięta sytuacja kadrowa dotyczy również placówki w Kołobrzegu oraz Gryficach.



Zawieszenie pracy oddziału neurologii może potrwać do 6 miesięcy. Zachodniopomorski NFZ został poinformowany o sytuacji w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie 28 kwietnia. Ostateczna decyzja należy jednak do wojewody, który ma 30 dni na jej podjęcie.