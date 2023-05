Parasolki znowu wzleciały nad ulicę w Połczynie-Zdroju [ZDJĘCIA]

Ta pierwsza i najbardziej znana na świecie jest w miejscowości Águeda w Portugalii. Jednak ta w Połczynie-Zdroju jest równie okazała.

Otwarta została tam Magiczna Ulica Parasoli - a to oznacza rozpoczęcie sezonu letniego.



- Wszyscy są uśmiechnięci i radośni, świętujemy w rytmie samby, zaprosiliśmy nawet brazylijskich gości. - Jest przepięknie, to magiczna ulica, z niesamowitymi parasolkami, a także z nieoczekiwanie karnawałową atmosferą. Pogoda nam dziś nie dopisała, ale myślę, że atmosfera, uśmiechy ludzi, życzliwość i kolorowe pióra tych cudownych tancerek sprawiły, że wszyscy czuli się fantastycznie - mówili Sebastian Witek - burmistrz Połczyna-Zdroju i Anna Bańkowska Członkini Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego



Nad ulicą zawisło w sumie pół tysiąca kolorowych parasolek. To pierwsza taka instalacja w kraju. Powstała w 2014 roku.



Z kolei pierwsza na świecie nad ulicą portugalskiego miasta Águeda powstała 2 lata wcześniej. Instalację stworzono na potrzeby tamtejszego festiwalu sztuki.