Fotografia przełamująca bariery. "To projekt o sile, mocy i emocjach"[WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wychodzą na ulice i pokazują, że z niepełnosprawnością można żyć. Do Szczecina zawitał projekt Zobacz Więcej, który daje szansę osobom z różnymi schorzeniami opowiedzieć o swojej codzienności i trudnościach.

Wszystko za pomocą sesji zdjęciowej w różnych punktach miasta.



Zapozowanie do zdjęcia jest łatwiejsze niż, na przykład, wywiad przed kamerą - mówi Anna Furtak, jedna z organizatorek szczecińskiej sesji.



- Projekt jest o sile, mocy i emocjach, jakie towarzyszą na co dzień ludziom z niepełnosprawnością czy chorobą nowotworową, przewlekłą - cukrzycą, bielactwem czy depresją. Pokazujemy ich moc, determinację ,w walce o siebie, swoje godne i dobre życie - podkreśla Furtak.



Wszyscy uczestnicy zostali sfotografowani w białych koszulach. Jest to ubiór, który nie odciąga uwagi - mówi Magdalena Rdest-Nowak, fotograf i pomysłodawca projektu.



- Chciałam wyciągnąć tego człowieka i pokazać go w takiej najprostszej formie. Biała koszula jest taką prostą formą, która nam nic nie dodaje i nic nie zabiera... - tłumaczy Rdest-Nowak.



Jest to już druga edycja tego projektu, poprzednia odbyła się rok temu. Szczecin był drugim z dwunastu miast, w którym odbywają się tegoroczne sesje, ich efekty poznamy w lipcu.