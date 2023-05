24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Władze kurortu zdradziły szczegóły wydarzenia: 6-8 lipca.

Będzie to już 26. edycja imprezy, która każdego roku przyciąga wielu turystów.



- To jest coś pięknego. Chcemy bliżej poznać aktorów, zobaczyć, co na co dzień robią, jak wyglądają. Naprawdę: warto tu przyjechać - oceniła jedna z uczestniczek Festiwalu Gwiazd.



Dyrektorem artystycznym wydarzenia jest aktor i reżyser, Olaf Lubaszenko.



Podczas imprezy odbędą się koncerty, spektakle teatralne i spotkania z gwiazdami kina i teatru. Punktem kulminacyjnym będzie odciśniecie dłoni celebrytów na Promenadzie Gwiazd.