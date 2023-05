Wicewojewoda: "ideologia LGBT nie może być siłą wtłaczana dzieciom w szkołach"

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Kluczowe w tej sprawie powinno być zdanie rodziców - powiedział w "Rozmowie pod krawatem" Mateusz Wagemann, wicewojewoda zachodniopomorski. W ten sposób odniósł się do pomysłu seksualizacji dzieci w szkołach przez lewicowe środowiska LGBT.

Aby temu zapobiec, zbierane są podpisy pod obywatelskim projektem ustawy „Chrońmy dzieci”. Pomysł skrytykował Donald Tusk.



- Jak sądzę, Donald Tusk i środowisko Platformy Obywatelskiej pewnie by chciało, żeby to nie rodzice decydowali, tylko ideolodzy z ich obozu politycznego. Natomiast my twierdzimy, że to rodzic powinien mieć kluczowe i decydujące zdanie - mówi wicewojewoda zachodniopomorski.



Mateusz Wagemann uzasadniał, dlaczego nie powinno się dopuścić do edukacji seksualnej w szkołach przez aktywistów LGBT.



- W ogóle zachowania seksualne w tym wieku nie należy w szkole sprawdzać, a jeśli już, to wyłącznie za zgodą rodziców. Nie można robić eksperymentów na dzieciach, w tym także eksperymentów właśnie takich z zakresu seksualizacji. Nawet jeżeli ta ideologia w jakiś sposób do Polski dociera, to ona na pewno nie może być siłą wtłaczana dzieciom w szkołach - mówi Wagemann.



Obywatelski projekt „Chrońmy dzieci” ma być nowelizacją Prawa oświatowego w zakresie działalności prowadzonej przez stowarzyszenia i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza.