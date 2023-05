Listy z obozów koncentracyjnych w Archiwum Państwowym w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Autor listów został aresztowany w maju 1940 roku. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Przekazał je regionalista z Nowogardu, Franciszek Karolewski.

- W tej spuściźnie znajduje się przede wszystkim korespondencja z niemieckich obozów koncentracyjnych Dachau i Sachsenhausen. Pan Leon Krzywosądzki przebywał w tych obozach od wiosny 1940 roku najprawdopodobniej do końca wojny. Tego dokładnie nie wiemy. Ostatni zachowany list jest z końca roku 1944 - mówi Bartosz Sitarz z Archiwum Państwowego w Szczecinie.



Autor listów został aresztowany w maju 1940 roku.



- Listy te pisał do swojej żony Marii, która mieszkała w Wąbrzeźnie. Są to listy, które oczywiście podlegały ścisłym rygorom niemieckich przepisów; musiały być pisane przede wszystkim w języku niemieckim, musiały być pisane na specjalnych formularzach, nie mogły przekroczyć określonej objętości jak również podlegały obozowej cenzurze - wyliczał Bartosz Sitarz.



Listy , fotografie i pasiak obozowy po śmierci Leona Krzywosądzkiego otrzymał pan Jerzy Chrza, mieszkaniec Nowogardu, który następnie dał je regionaliście, Franciszkowi Karolewskiemu.