US zaprezentował wiele nowych kierunków studiów

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

90 kierunków, w tym 10 nowości - na Uniwersytecie Szczecińskim. Uczelnia rozpoczyna rekrutację.

Dla nowych studentów przygotowano 10 tysięcy miejsc. Hasłem tegorocznej rekrutacji jest:

"Możesz więcej" - mówi prof. Katarzyna Kotarska, prorektor ds. studenckich.



- Nowy kierunek studiów zaproponowany przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania, jest to "Businesss Intelligence w gospodarce". Wymienię propozycje Wydziału Prawa i Administracji i jest to "Prawo służb mundurowych". Równie ciekawą ofertę prezentuje Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Dwa nowe kierunki studiów "Oceanografia" i "Kosmologia" - mówi Kotarska.



By wziąć udział w rekrutacji, należy od 8 maja do 12 lipca dokonać rejestracji w systemie, wybrać kierunek studiów oraz dokonać opłaty rekrutacyjnej.



Ogłoszenie wyników dla pierwszego naboru studiów stacjonarnych I stopnia i jednolitych magisterskich, nastąpi 28 lipca.