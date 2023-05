Awaria wodociągowa i duże utrudnienia na Warszewie

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Mamy kolejną nieplanowaną zmianę organizacji ruchu na ulicach Szczecina.

Tym razem utrudnienia pojawią się na ulicy Rostockiej. Dotyczyć będą nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.



Prace drogowe prowadzić będzie szczeciński ZWiK i rozpocznie je we wtorek z samego rana - mówi Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.



- Przystępujemy do usuwania awarii wodociągowej. Pracować będziemy niestety na środku pasa jezdni, na znacznej głębokości. Stąd decyzja, aby ze względów bezpieczeństwa zamknąć ten odcinek pomiędzy ulicą Łączną a Szczecińską. Zaplanowaliśmy, że prace mogą potrwać do czwartku 11 maja - mówi Makowski.



Przez kilka najbliższych dni kierowców czekać będą objazdy. Utrudnień spodziewać mogą się także pasażerowie autobusów komunikacji miejskiej. Najważniejsza korekta dotyczyć będzie zmiany przystanku końcowego dla linii nr 57. Zamiast do pętli "Warszewo" autobus pojedzie do "Zajezdni Golęcin".