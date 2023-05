Mandaty od drona z drogówki

Gdy policjant zauważy na kamerze drona kierowcę, który popełnił wykroczenie - wysyłany jest do niego patrol policji. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

30 mandatów w trzy godziny wystawili policjanci z białogardzkiej drogówki.

To dzięki kontroli przy użyciu drona. Sprawdzali odcinek drogi wojewódzkiej nr 112. Dron latał w rejonie miejscowości Karlino-Redlino.



Gdy policjant zauważy na kamerze drona kierowcę, który popełnił wykroczenie - wysyłany jest do niego patrol policji.



Ukarani kierowcy najczęściej nie stosowali się do znaku stop i linii bezwzględnego zatrzymania.