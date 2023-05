Kolejne protesty w sprawie trasy przyszłej obwodnicy Polic [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mieszkańcy Skolwina protestują przeciwko poprowadzeniu przez ich dzielnicę obwodnicy Polic. W poniedziałek zebrali się niedaleko Strugi Przęsocińskiej.

Są oburzeni że Police robią drogę w Szczecinie pod ich domami, mówi Aneta Szmudzińska. - Boimy się tej drogi i pozbawienia tych unikatowych terenów. Ostatnio odbyły się konsultacje społeczne w Mścięcinie, tam na wniosek około 100 osób została podjęta ostateczna decyzja, że ta droga ma tutaj przebiegać w tej dolinie Strugi Przęsocińskiej. My się na to nie zgadzamy. Władze miasta zostawiają nas samych z problemem.Mieszkańcy Skolwina nie chcą aby droga szła obok ich domów, mówi Roman Marcinkowski. - Kupując 22 lata temu dom w spokojnej okolicy sprawdzałem plan zagospodarowania przestrzennego, tam miała być cicha rekreacja, korty tenisowe - a będę miał drogę, stąd nasz protest.Protestujący zwracają uwagę na walory przyrodnicze Strugii Przęsocińskiej i lasu wokół rzeczki. - Po co wycinać las? Police sobie robią obwodnicę w Skolwinie, naszym kosztem. Tu sarenki, dziki przechodzą, drogi są wydeptane przez zwierzynę, a oni chcą wszystko odciąć.Z protestujacymi nie chcą rozmawiać urzędnicy z Polic gdyż twierdzą że obwodnica będzie w Szczecinie a w Szczecinie że to inwestycja Polic.