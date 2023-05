ZWiK zamyka ul. Rostocką. Będą utrudnienia [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Mamy kolejną, nieplanowaną zmianę organizacji ruchu na ulicach Szczecina. Tym razem utrudnienia pojawią się na ulicy Rostockiej.

Dotyczyć będą nie tylko kierowców, ale także pasażerów komunikacji miejskiej.



Prace drogowe prowadzić będzie szczeciński ZWiK i rozpocznie je po porannym szczycie komunikacyjnym. Tym samym całkowicie zamknięty zostanie odcinek między skrzyżowaniem z ulicą Łączną, a skrzyżowaniem z ulicą Szczecińską.



- Kierowców czekają objazdy, z Łącznej zakręcamy, jedziemy w dół i podobnie ze Szczecińskiej przez Duńską też dostaniemy się do centrum miasta - informuje Tomasz Makowski z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.



Utrudnienia obejmują także pasażerów autobusów komunikacji miejskiej. Najważniesza korekta dotyczy zmiany przystanku końcowego dla linii numer 57. Zamiast do pętli "Warszewo" autobus ten jedzie do pętli "Zajezdnia Golęcin". Utrudnienia w tej cześci Szczecina potrwają do czwartku.