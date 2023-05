Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Na szczecińskich Jasnych Błoniach rozpoczęły się obchody Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Szczecińskie koło PSONI zorganizowało festyn połączony z wystawą prac podopiecznych Stowarzyszenia. Takie imprezy są potrzebne, bo pokazują, że osób z niepełnosprawnością nie trzeba się bać - mówi Barbara Jaskierska, przewodnicząca zarządu koła PSONI w Szczecinie.



- My też jesteśmy mieszkańcami Szczecina. Jesteśmy społeczeństwem naszego miasta. Tworzymy to miasto. Jeżeli się nie zna ludzi, to się ich boi. I tak jest z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Społeczeństwo jak ich nie widzi, nie dotknie, nie podejdzie, to się boi, bo myśli, że się zarazi - mówi Jaskierska.



Festyn na Jasnych Błoniach potrwa do godziny 15, a o 15:30 w kościele pw. Świętej Rodziny w Szczecinie odbędzie się koncert Orkiestry Perkusyjnej Gamelan, którą tworzą osoby z niepełnosprawnością.