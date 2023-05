Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Sprawny dojazd do tunelu jeszcze nie w tym roku. S3 łącząca się ze świnoujską podwodną drogą - między wyspami Uznam i Wolin - nie będzie kompletna w dniu otwarcia miejskiej inwestycji.

Tomasz Kwieciński z GDDKiA potwierdza, że mimo starań i wytężonej pracy, to na kompletną, ekspresową trasę łączącą Świnoujście z resztą kraju, będzie trzeba poczekać.



- Na pewno do czerwca odcinki związane z budową drogi ekspresowej S3 - nie. To widać najlepiej po zaawansowaniu prac. Te odcinki planowane są do oddania do ruchu w przyszłym roku. Ze strony Generalnej Dyrekcji będziemy podejmować wszelkie działania, żeby jak najszybciej udrożnić ten dojazd, tak aby ta sieć w tym miejscu była kompletna. Odcinki są w realizacji. Przyszły rok - jak najbardziej tak - tłumaczy Kwieciński.



Tunel pod Świną ma być przejezdny już w połowie czerwca.