Rozpoczęły się przygotowania do sezonu na plaży

Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]

Na świnoujskiej plaży trwają intensywne przygotowania do letniego sezonu. To przede wszystkim usuwanie szkód po wiosennych sztormach - odkopywanie i odbudowa wejść.

Podmyte przez wodę i doszczętnie zasypane przez nawiewający w czasie sztormu piach wejścia na świnoujską plażę, teraz przechodzą naprawy - mówi Marek Bartkowski, dyrektor OSiR.



- Przystąpiliśmy do remontu trzech kładek. Kładziemy nowe nawierzchnie, żeby były mniej poślizgowe, bardziej bezpieczne, żeby ludzie mogli się bezproblemowo poruszyć. Wykorzystaliśmy doświadczenie i te kładki będą trochę wyżej, żeby nie zasypało nas przy wiatrach północnych i północno-wschodnich, bo to jest naprawdę walka z naturą - mówi Bartkowski.



Przygotowanie plaży do sezonu to nie tylko reperacje. Kierownik kąpieliska Karolina Samitowska przypomina, że to także czas na porządki.



- Mamy w planie rozpocząć używanie kultywatora na plaży, żeby wzruszać ten piasek. Wtedy on szybciej schnie. Będziemy mogli, jak pogoda dopisze, tą plażę przeczesać, żeby te niedopałki i kapsle wybierać z piachu - mówi Samitowska.



Kąpielisko na wyspie Uznam oficjalnie otwarte zostanie 24. czerwca.