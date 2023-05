Bestialskie zabójstwo Kamilka. Powinniśmy przywrócić karę śmierci?

Sprawa zabójstwa maltretowanego przez ojczyma 8-letniego Kamila z Częstochowy, wywołała dyskusję nad przywróceniem kary śmierci w Polsce za najpoważniejsze przestępstwa.

O stanowisko w tej sprawie zapytaliśmy mieszkańców Szczecina: - Nie, ponieważ nie możemy decydować o czyimś życiu. Możemy kogoś ukarać, ale nie w ten sposób. Z drugiej strony jednak, gdyby to rozważyć, to faktycznie więzienia trochę by odpoczęły i pieniądze podatników poszły na coś innego. Aczkolwiek, ja wciąż nie byłbym za karą śmierci. - Jak najbardziej, ci ludzie robią co chcą, ten mały Kamilek zginął i cierpiał, bo tak okrutnie się nad nim znęcali. Po co takich przestępców trzymać i karmić 25 lat czy tam ile... To moje zdanie. - Zależy w jakim przypadku, ale generalnie to tak, jestem za. - Jest to cofnięcie się do pierwotnych instynktów. Czegokolwiek się człowiek nie dopuści - moim zdaniem - to kara śmierci nie powinna być przywrócona - odpowiadali.Wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski zapytany o to czy jest zwolennikiem powrotu kary śmierci w przypadku najbardziej okrutnych przestępstw odpowiedział: "Absolutnie tak".