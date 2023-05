Niezwykła historia pewnej szkoły [WIDEO]

To więcej, niż historia szkoły, to opowieść o tym, jak jej budowa i rozwój stały się wspólnym celem dla wielu osób. Szkoła Podstawowa numer 2 w Chojnie doczekała się filmu, który podsumowuje powstanie placówki na terenie poradzieckiego lotniska, a także ćwierćwiecze jej działalności.

Produkcja w reżyserii Przemysława Kaweńskiego zawiera wspomnienia uczniów, nauczycieli, a także wiele materiałów archiwalnych.Barbara Rawecka, pierwsza dyrektorka szkoły wspomina w produkcji, że początki były bardzo burzliwe: - To była taka szkoła, że jak zaczynaliśmy, to witały nas rusztowania, bo budynek wciąż nie był skończony. To było dosyć skomplikowane, bo w momencie, kiedy otworzyliśmy szkołę 1 września, to trzeba było ją zaraz znowu na dwa tygodnie zamknąć. Mnie to sporo kosztowało...Produkcję "Szkoła Makuszyńskiego" można obejrzeć na stronie chojna.pl . Partnerem w jego kręceniu była redakcja Radia Szczecin.W tej chwili w Chojnie trwają prace nad kolejnym filmem dokumentalnym pt. "Dzieci wojny - historie prawdziwe. Ocalić od zapomnienia", który oparty będzie na książce o tym samym tytule. Skupia się ona na wspomnieniach powojennych osadników.