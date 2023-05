Niepełnosprawny syn zbiera pieniądze na leczenie chorej na raka mamy [WIDEO]

Maluje obrazy ustami - bo tylko tak potrafi - a pieniądze z ich sprzedaży przeznaczy na leczenie mamy chorej na raka.

Wsparcie finansowe można przekazywać w tym miejscu

Adam Kiech od dziecka choruje na porażenie mózgowe i porusza się na wózku. Całe życie opiekuje się nim mama, niestety niedawno zachorowała na nowotwór.Adam, gdy tylko się dowiedział, założył zbiórkę, aby pomóc w moim leczeniu - mówi Grażyna Garbarczyk, mama Adama.- Jest tak zaangażowanym dzieckiem. Z chwilą, kiedy zachorowałem na raka, to Adam wszelkie swoje siły, pasje i to na co go stać, właśnie robi - mówi Garbarczyk.Malowanie pozwala mu się wyciszyć, jest jego formą terapii - dodaje mama Adama.- U niego jest zasada tego malowania, że on pędzel trzyma w ustach. Jemu jest bardzo ciężko cokolwiek malować. Namalował psa, którego oczywiście już sprzedaliśmy. Teraz są konie. Wychodzi mu to świetnie. Maluje już sześć lat - mówi Grażyna GarbarczykAby się usamodzielnić, Adam potrzebuje także elektryczny wózek. Chciałby przeznaczyć na jego kupno część zebranych pieniędzy.