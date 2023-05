Bezpieczeństwo, a wygoda. Świnoujście szuka rozwiązania

Dojście do samej plaży i parking to oczekiwania samorządu Świnoujścia, z jakim włodarze wystąpili do spółki GAZ-SYSTEM po tym, jak wojewoda zachodniopomorski - w związku z zagrożeniem terrorystycznym - wydał decyzję o czasowym zakazie przebywania w promieniu 200 metrów od terminalu LNG.

Koszt transportu statkami do zabytków i autobusem do plaży w prawobrzeżnej części Świnoujścia, które są obecnie jedynymi drogami dostępu do atrakcji do 7 maja pokrywała spółka GAZ - SYSTEM. Teraz przyszedł czas na kolejne negocjacje Miasta.Zdaniem prezydenta Świnoujścia zmiana wejścia na plażę wymaga też zmiany na samej plaży.- Środki, które są niezbędne do zrealizowania transportu wodnego do zabytków, tymczasowej drogi do plaży i transportu autobusowego do plaży winny być zabezpieczone przez tego, kto problem spowodował - ocenił Janusz Żmurkiewicz, prezydent Świnoujścia.Artur Zawartko, wiceprezes spółki GAZ-SYSTEM zapewnia, że pożądanych rozwiązań chce szukać wraz z mieszkańcami.- Jesteśmy w stałym dialogu z władzami miasta, z mieszkańcami, żeby nasza obecność nie łączyła się tylko z tymi utrudnieniami - powiedział Zawartko.Kolejne spotkanie samorządu z zarządem GAZ-Systemu ma się odbyć w środę.Dotychczasowym, pewnym ustaleniem jest utwardzenie przez LNG drogi do samej plaży w dzielnicy Łunowo.