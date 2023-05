Telemedycyna w szczecińskim szpitalu MSWiA

Szpital MSWiA przy ulicy Jagiellońskiej w Szczecinie. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Ten projekt ma rozwiązać problem z kolejkami do specjalistów i dostępem do leczenia dla pacjentów, którzy mieszkają daleko od poradni.

Specjaliści ze szpitala MSWiA w Szczecinie wykorzystają telemedycynę do pomocy pacjentom w kryzysie psychicznym. Na ten cel szpital otrzymał prawie 3 mln złotych. Z pomocy skorzysta prawie 2 tysiące pacjentów, każdy będzie miał zagwarantowane cztery wideokonsultacje.



- Mamy możliwość pomocy pacjentom w zakresie zdrowia psychicznego jeżeli chodzi o zaburzenia depresyjne i zaburzenia lekowe. To będzie możliwość bliskiego kontaktu w dowolnych godzinach - zapowiada Luiza Reddig, psychiatra i zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala MSWiA w Szczecinie.



Placówka jako jedyna w województwie otrzyma pieniądze na realizację pilotażowego projektu.



- Jest to bardzo ciekawy i nowatorski projekt. Dedykowany jest pacjentom, którzy mają trudności z dostępem do świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego. W ramach projektu zakupione będą tablety i kilka smartfonów, które będą przekazane pacjentom w celu udzielenia porad - dodaje Elżbieta Kasprzak, dyrektor szpitala MSWiA w Szczecinie.



2,5 mln złotych pochodzi z funduszy norweskich, a blisko pół miliona z ministerstwa zdrowia. Nabór pacjentów rozpocznie się w czerwcu.