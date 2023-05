Nowoczesne laboratorium i jedyne w Polsce takie urządzenie na Politechnice Morskiej [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nowoczesne Laboratorium Automatyzacji Procesów Magazynowych otwarto w środę na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Morskiej w Szczecinie.

W laboratorium zainstalowano nowoczesny sorter, jaki używany jest m.in. do segregowania przesyłek - mówi profesor Stanisław Iwan, dziekan wydziału. - Staramy się, aby praktycznie każdy nasz student w którymś momencie mógł przejść przez tego typu laboratoria. Niewątpliwie studenci kierunku - Logistyka - będą w największym stopniu angażowani w działania, ale na pewno także studenci: Zarządzania i inżynierii produkcji. Również studenci kierunku: Transport, bo będziemy mówić o transporcie wewnętrznym, a więc dla nich to też jest bardzo ważne.



- To jedyne tego typu urządzenie w Polsce. Podobne będą pracować w placówkach Poczty Polskiej - mówi prezes firmy, produkującej m.in. sortery Michał Żuchora. - Urządzenie składa się z czterech modułów. Pierwszy to moduł wprowadzający paczki. Drugi to moduł do mierzenia, ważenia, odczytu kodów kreskowych i możliwe, że w przyszłości będzie dodatkowa funkcjonalność - odczytu tekstów. Następny to moduł sortujący i tu naprawdę kończy się cała praca maszyny.



Laboratorium otwarto w ramach obchodów XX-lecia powstania Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Politechniki Morskiej. W uroczystości wziął udział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.