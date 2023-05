Pieniądze na remont mieszkań dla repatriantów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Pieniądze na remonty mieszkań dla repatriantów przekazał w środę Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki. Prawie półtora miliona złotych trafiło do Karlina, Koszalina i Szczecina.

Z tych pieniędzy zostanie wyremontowanych siedem mieszkań dla repatriantów ze Wschodu - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Do końca grudnia trzeba pozamykać te kwestie, żeby rodziny mogły jak najszybciej przyjechać. Myślę, że to będzie około 30-40 osób, które uda się ściągnąć do Polski i przywrócić im godność, wyrównać rachunki strat, które niestety poczyniły niesprawiedliwe wyroki historii, często kilkadziesiąt lat temu.



Najwięcej repatriantów w naszym regionie przyjmuje Karlino. W ten sposób chcemy walczyć z wyludnieniem naszej gminy - mówi burmistrz Karlina Waldemar Miśko. - Właściwie co roku dostajemy do kilkudziesięciu próśb o stworzenie warunków do przyjęcia repatriantów. Nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Zintensyfikowaliśmy zapraszanie od 2018 roku. Do 2023 roku wychodzą w sumie trzy rodziny, trzy przygotowane mieszkania w ciągu roku.



Za pieniądze będzie też kupione podstawowe wyposażenie mieszkań. Repatrianci, którzy trafią do Karlina, to Polacy z Kazachstanu.