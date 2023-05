Rekrutacja do szkół średnich. "Idzie zwiększony rocznik"

Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin] Fot. Adam Wosik [Radio Szczecin]

Sześć tysięcy miejsc czeka w Szczecinie na tegorocznych absolwentów szkół podstawowych.

Do 16 czerwca mogą oni składać podania do wybranego przez siebie liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły branżowej.



- W tym roku placówki te będą musiały przyjąć o wiele więcej osób, niż było to w latach ubiegłych - mówi dyrektor 16 Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie Maciej Grenda. - Idzie zwiększony rocznik, podobnie jak to było cztery lata temu. Wtedy był podwójny rocznik, teraz jest półtora rocznika. Wspólnie z wydziałem oświaty i kolegami i koleżankami dyrektorami, wydaje mi się, że optymalnie dopasowaliśmy sieć szkół i dla każdego kandydata znajdzie się miejsce.



Tegoroczna, zwiększona liczba uczniów związana jest z reformą oświaty. 8 lat temu część sześciolatków obowiązkowo rozpoczęła naukę w szkołach podstawowych.