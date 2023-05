Ksiądz gasi pożary [WIDEO]

Wideo: M. Kokolus, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Po mszy zdejmuje sutannę i zakłada mundur strażacki, żeby nieść pomoc innym. Na taką podwójną służbę zdecydował się ksiądz Marcin Smoliga, który założył pierwszą w Polsce Przyparafialną Ochotniczą Straż Pożarną w Konarzewie.

Do OSP w której prezesem jest duchowny należy 30 członków. Jak na prawdziwą straż przystało, jest samochód gaśniczo-ratowniczy, który czeka w garażu przy kościele oraz remiza na plebanii. Drużyna pożarnicza proboszcza jest zawsze gotowa do akcji.



- Przełomowym momentem jest wyjazd do pierwszej akcji. To daje człowiekowi zastrzyk adrenaliny. Wchodziliśmy do wnętrza domu, który praktycznie cały był spalony. Uratowaliśmy lekko zaczadzonego królika i podaliśmy mu tlen. Do działań ratowniczo-gaśniczych nie ubiera się koloratki. Nie wiem, czy to miałoby wpływ na sam przebieg akcji, gdyby ludzie wiedzieli, że jestem księdzem. Większość strażaków należących do Przyparafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej to osoby zamieszkujące teren parafii. Ta posługa kapłańska i służba strażacka jakoś się uzupełniają i idą w parze - podkreśla ks. Smoliga.



Z księdzem proboszczem współpracuje się podczas działań bojowych tak samo, jak z każdym innym strażakiem. który księdzem nie jest - mówi Przemysław Niemiec z Przyparafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzewie.



Honorowym członkiem Przyparafialnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Konarzewie jest metropolita szczecińsko - kamieński arcybiskup Andrzej Dzięga. Jednostka OSP znajduje się na terenie parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Konarzewie.