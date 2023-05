Szczecin: Miasto chce wprowadzić odpłatność za Orliki [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Szczecińskie Orliki będą płatne. O takim pomyśle już w ubiegłym roku poinformował prezydent Piotr Krzystek. Potrzebna była akceptacja radnych. Ci jednak zadeklarowali, że pomysłu nie poprą. Miasto zatem, chce obejść radę miasta i opłaty wprowadzić stosownym zarządzeniem.

- Na to także nie ma zgody - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" radna Prawa i Sprawiedliwości, Agnieszka Kurzawa. - Mieliśmy też nadzieję, że ta uchwała i takie zarządzenie wylądują w koszu u pana prezydenta i ten temat nie wróci, jednak wraca znowu jak bumerang. My jesteśmy na stanowisku, że to bardzo szkodliwa decyzja i bardzo szkodliwe rozwiązanie, jeśli chodzi o wprowadzenie takich opłat na Orlikach.



Mniej zdecydowany w tej sprawie, jest radny Marek Kolbowicz z prezydenckiego klubu Koalicja Samorządowa Szczecin i członek komisji do spraw inicjatyw społecznych, sportu i młodzieży.



- Szukamy modelu, który spowoduje, że ten obiekt będzie utrzymywany w należytym porządku. Musimy się nad tym pochylić. Też jestem za tym, żeby te boiska jak najbardziej były dostępne dla wszystkich. Trudno powiedzieć, jaka będzie decyzja. Ja będę nawoływał oczywiście do tego, że, jeśli już będą opłaty, to naprawdę symboliczne - powiedział Kolbowicz.



Do tej pory obowiązywała dziesięcioletnia karencja, czyli zakaz wprowadzania jakichkolwiek opłat za korzystanie z Orlików. Ten wymóg był warunkiem dotacji na budowę boisk, między innymi z Unii Europejskiej.