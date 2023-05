Nowy trend wśród turystów

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Kampery modniejsze od jachtów? To nowy trend. Do nadmorskich kurortów z roku na rok chętniej przyjeżdżamy na pole campingowe, niż przybijamy do mariny. Taka tendencja jest zauważalna między innymi w Świnoujściu.

W świnoujskim Ośrodku Sportu i Rekreacji już od kilku lat można zauważyć, że kamperów przybywa. - A w tym roku jest ich więcej, niż jachtów - mówi Marek Świderski, kierownik mariny Basenu Północnego. - Obserwujemy podwojenie liczby kamperów. W każdym roku jest ich dwa razy więcej niż w roku poprzednim. Przychody z postoju kamperów od początku roku wielokrotnie przewyższają te z postoju jachtów. Oczywiście, mało kto pływa w styczniu czy w lutym, ale też wcześniej mało kto jeździł kamperem w styczniu czy w lutym.



Sami turyści kamperowi i warunki i wypoczynek na czterech kółkach chwalą. - Jesteśmy bardzo zadowoleni. Prysznice, toalety, dostęp do tego, żeby umyć naczynia. W porównaniu nawet do pól namiotowych, to jest o wiele taniej - mówią kamperowicze.



W Świnoujściu są dwa pola campingowe, które w ciągu roku cieszą się ogromną popularnością.