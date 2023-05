Mieszkań jeszcze nie ma, a już jest lista lokatorów

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Duże zainteresowanie mieszkaniami na wynajem w Kołobrzegu. Chodzi o pierwszą taką inwestycję miejscowego samorządu.

187 wniosków wpłynęło do kołobrzeskiego magistratu od osób zainteresowanych programem "Mieszkanie dla rozwoju". To inwestycja władz miasta w osiedle Witkowice, na którym mają powstać mieszkania, które samorząd planuje przeznaczyć na wynajem w cenach niższych, niż na komercyjnym rynku.



Czas na składanie wniosków już upłynął, teraz urzędnicy zajmą się ich weryfikacją. W pierwszym etapie lokali nie wystarczy jednak dla wszystkich chętnych.



Trwa budowa czterech budynków, w których powstaną 124 mieszkania, a o postępach prac - mówi Robert Cieciora, prezes Kołobrzeskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.



- Postęp prac jest znaczący, szczególnie na tych budynkach, które miały być oddania do użytku w późniejszym terminie. W trzecim kwartale tego roku, ma być oddany pierwszy budynek do użytkowania - podkreśla Cieciora.



W pierwszym budynku zamieszka 31 rodzin. Kolejne mieszkania mają być gotowe w przyszłym roku. Za budowę czterech budynków miasto zapłaci 34 mln zł.