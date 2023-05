W przypadku skatowanego 8-latka mógł zawinić tzw. czynnik ludzki

Apeluje, aby wstrzymać się z pochopnymi ocenami: - Sprawa powinna być dogłębnie zbadana, co może pomóc także w ewentualnych systemowych zmianach w opiece społecznej. Poseł Leszek Dobrzyński zwracał uwagę, że w dramatycznej sprawie katowanego Kamilka z Częstochowy, wciąż nie znamy wszystkich faktów.

- To rozstrzygną ci, którzy tę sprawę badają. Muszą zbadać chociażby po to, żeby sprawdzić, czy system można polepszyć. Natomiast obojętnie jak dobry system byśmy nie wynaleźli, to zawsze pozostaje tzw. czynnik ludzki. Może ktoś potraktował swoje obowiązki w sposób taki sztampowy? Może w tym wypadku trzeba było zrobić coś więcej? Nie chciałbym wchodzić tutaj w ocenę, bo to może być czasami bardzo krzywdzące. Nie znam wszystkich faktów - mówi Dobrzyński.Pobity i oblany wrzątkiem ośmiolatek nie żyje, jego ojczym i matka siedzą w areszcie, zarzuty nieudzielenia pomocy usłyszały także inne osoby z tej rodziny.Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował, że Dawid B. podejrzany jest o usiłowanie zabójstwa, wystąpił o zmianę kwalifikacji czynu i mężczyzna będzie odpowiadała za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.