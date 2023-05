Bojki ratownicze i defibrylatory na plaży. To pomysł strażaków z Mrzeżyna [ZDJĘCIA]

Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin] Fot. Marcin Kokolus [Radio Szczecin]

Dziesięć bojek ratowniczych postawiono na plaży w Mrzeżynie i Rogowie. To w ramach wygranego projektu z budżetu obywatelskiego o nazwie "Zadbajmy o życie".

O sprzęt do ratowania życia tonących osób wnioskowali członkowie miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej.



Zestawy do ratownictwa wodnego będą stały całą dobę na plaży strzeżonej i niestrzeżonej - mówi Piotr Worwa z OSP Mrzeżyno, pomysłodawca projektu.



- Będzie to słupek, instrukcja i boja ratownicza, którą każdy kto będzie przechodził plażą zauważy. Będzie mógł ją użyć i komuś pomóc. Ratownicy pracują tylko w sezonie letnim, od godziny 9 do godziny 17. Po tych godzinach nie ma ratowników na plaży, nie ma jak pomóc - mówi Worwa.



Oprócz boi ratowniczych w ramach projektu staną cztery sztuki defibrylatorów AED - mówi Grzegorz Olejniczak, wiceburmistrz gminy Trzebiatów.



- To są urządzenia ratujące ludzkie życie, automatyczne, które pomagają w ratowaniu. Chcemy w ten sposób podnieść bezpieczeństwo. To jest pomysł strażaków z OSP, godny pochwalenia, ich inicjatywa. Dobrze, że ten pomysł wygrał - mówi Olejniczak.



Koszt zakupu sprzętu do ratowania życia to prawie 50 tysięcy złotych. Boje ratownicze będą stać do 30 września.