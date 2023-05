ZUS przypomina: „work life balance” oznacza zmiany dotyczące zasiłków

Szczeciński Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Są ważne zmiany dotyczące zasiłków - przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

To między innymi wyższy zasiłek oraz dodatkowe 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, urlop opiekuńczy, czy krótszy czas na skorzystanie z urlopu ojcowskiego.



Jedna ze zmian nastąpiła w zasiłku macierzyńskim za okres urlopu rodzicielskiego - mówi Karol Jagielski, rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u.



- Czas, przez jaki jest wypłacany, wydłużono o 9 tygodni. Kolejna istotna zmiana to wyższy zasiłek macierzyński. Już nie 80 procent a 81,5% za okres urlopu macierzyńskiego lub urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze - informuje Jagielski.



Zmiany dotyczą też osób, które podlegają ubezpieczeniu chorobowemu - dodaje rzecznik zachodniopomorskiego ZUS-u.



- Przysługuje im teraz w ciągu roku kalendarzowego 5 dni urlopu opiekuńczego. Można go wykorzystać, aby zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny lub mieszkającej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych powodów medycznych - mówi Jagielski.



Nowe przepisy obowiązują od 26 kwietnia. Nowelizacja przepisów w Kodeksie pracy i w ustawie zasiłkowej wynika z wdrożenia dyrektywy unijnej „work life balance”.