Urzędnicy zwolnili, rodzice apelują o przywrócenie. "Pani Zofia zna potrzeby naszych dzieci" [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Nie chcemy takiej zmiany! - rodzice i pracownicy protestują przeciwko odwołaniu pani Zofii Mirkiewicz ze stanowiska kierownika placówki Ośrodka Wsparcia Dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Szczecinie.

Pani Zofia otrzymała pisemne wypowiedzenie, oficjalnie powodem jest utrata zaufania.



To niezrozumiały fakt dla rodziców, u których pani Zofia cieszy się pozytywną opinią. "To ośrodek dla osób z głębszym stopniem upośledzenia umysłowego. Pani Zofia sama ma syna z niepełnosprawnością i rozumie nasze potrzeby" - mówią rodzice.



Napisali dwa pisma z prośbą o zmianę decyzji m.in. Do Prezydenta Miasta Szczecina - od grudnia zeszłego roku czekają na odpowiedź.



- Nigdy nas się nie słucha, przecież te instytucje są dla naszych dzieci. - Ta sytuacja nie powinna mieć miejsca. - Każdy się zastanawia co może być przyczyną. - Trudno nam się pogodzić, skoro wciąż nie słucha się rodziców, którzy reprezentują swoje dzieci. - One to odczuwają, im nie jest wszystko jedno czy to pani A, czy B się nimi zajmuje. - Ona całym sercem się oddaje tej pracy. - Jest osobą niezwykle kompetentną. - To decyzja była tylko ze strony urzędu. - Urzędnicy nie wysłuchali obu stron... To było robione cicho i na boku. - Mamy nadzieję, że pani kierownik wróci na swoje stanowisko. Oby jak najszybciej. - My nie będziemy się godzić z taką niesprawiedliwością - zapewniają rodzice.



Decyzji sprzeciwiają się również pracownicy ośrodka. 20 na 28 podpisało się pod pismem skierowanym do Urzędu i chcą przywrócenia pani Zofii na stanowisko.



Zofia Mirkiewicz, która stanowisko kierownika objęła w lipcu 2020 roku skierowała sprawę do Sądu Pracy.



Poprosiliśmy o komentarz Urząd Miasta w Szczecinie. Nie otrzymaliśmy jednak odpowiedzi w tej sprawie.